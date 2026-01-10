Menu Rechercher
Égypte-Côte d’Ivoire : les compositions officielles

Les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations se terminent avec un alléchant duel entre l’Égypte, nation la plus titrée de la compétition (7 fois) et la Côte d’Ivoire, sacrée lors de la dernière édition (coup d’envoi à 20 heures). Qui pour affronter le Sénégal en demi ?

Après des huitièmes qui ont vu leurs équipes se qualifier dans des conditions plus ou moins tranquilles (les Pharaons ont dû batailler jusqu’en prolongation face au Bénin (3-1), les Éléphants ont déroulé contre le Burkina Faso (3-0)), les deux sélectionneurs optent pour des stratégies différentes.

Tout d’abord, si Hossam Hassan comptera bien entendu sur Mohamed Salah et Omar Marmoush pour faire la différence devant, l’Égyptien a décidé de passer à une défense à trois centraux et densifiera également l’axe au milieu. En conséquence, Hossam Abdelmaguid et Emam Ashour débuteront dans le XI. Ahmed Fatouh prend également le relais de Mohamed Hamdi sur le côté gauche.

Pour sa part, Émerse Faé continue avec la même composition qu’au tour précédent. L’Ivoirien renouvelle notamment sa confiance à Evann Guessand à la pointe de l’attaque ivoirienne, tandis que le jeune Christ Inao Oulaï (19 ans), révélation des Éléphants, connaît une troisième titularisation de rang au milieu.

Les compositions officielles :

Égypte (5-2-1-2) : M. El-Shenawy – Hany, Ibrahim, Abdelmaguid, Rabia, Fatouh – Attia, H. Fathi – Ashour - Salah (cap.), Marmoush.

Côte d’Ivoire (4-3-3) : Ya. Fofana – Doué, Kossounou, Ndicka, Konan – Kessié (cap.), Sangaré, Inao Oulaï, Diallo, Guessand, Diomandé.

