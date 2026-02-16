Menu Rechercher
Junior Kadile prêté au Servette Geneve

Par Sebastien Denis
Junior Kadile avec Laval @Maxppp

Formé au Stade Rennais et passé par le Portugal (Famalicão) ou encore la Ligue 2 avec le Stade Lavallois, Junior Kadile (23 ans) a trouvé son rythme de croisière cette saison. Exilé aux Pays-Bas sous les couleurs d’Almere City (en deuxième division néerlandaise), l’ailier percutant a mis tout le monde d’accord. Avec un bilan très flatteur de 6 buts et 6 passes décisives en 24 apparitions, le natif de Rennes a prouvé qu’il avait franchi un cap dans la finition et la dernière passe, attirant logiquement l’œil de formations plus huppées.

Selon nos informations, c’est le Servette FC qui a raflé la mise dans la dernière ligne droite du mercato d’hiver qui ferme ses portes ce lundi en Suisse. La formation helvète, séduite par le profil explosif du joueur, a trouvé un accord total avec Almere City pour un prêt assorti d’une option d’achat. Une très belle opportunité pour Kadile, qui va pouvoir découvrir la première division suisse et tenter de confirmer sa dynamique exceptionnelle sous ses nouvelles couleurs.

