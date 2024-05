Serie A : Cagliari assure son maintien et enfonce Sassuolo vers la relégation

La bataille pour le maintien était au cœur de ce Sassuolo-Cagliari ce dimanche, à l’occasion de la 37e et avant-dernière journée de Serie A. Les deux équipes étaient dans le dur avant ce rendez-vous, et ne sont pas certaines de rester dans l’élite du football italien, surtout les locaux. Et à l’issue de cette rencontre, ce sont les Sardes qui ont récupéré les trois points certainement les plus importants de leur saison (0-2). Matteo Prati a inscrit le premier but de la rencontre (71e), avant que Gianluca Lapadula ne double la mise sur penalty (90+1e).

Au classement, Cagliari grimpe à la 14e place (36 points) et assure son maintien, étant donné que ses concurrents directs comme Empoli et Udinese s’affrontent à 15 heures. De son côté, Sassuolo est 19e (29 points) et a quasiment dit adieu au maintien. Une victoire sera impérative lors du dernier match, et que les autres prétendants au maintien s’inclinent dans le même temps.