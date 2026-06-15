Lens réagit au départ de Pierre Sage à Crystal Palace

C’est officiel depuis quelques minutes. Après un an passé à la tête du RC Lens, Pierre Sage quitte la Ligue 1. Après sa première saison complète en tant qu’entraîneur principal, le technicien français a été recruté par Crystal Palace. Un départ en Premier League auquel a réagi le RCL.

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«Avec l’appui de l’ensemble de son staff, Pierre Sage a conduit le Racing Club de Lens vers une place de vice-champion de France et le meilleur bilan à domicile de Ligue 1 (14 succès). Élu Meilleur Entraîneur de la saison aux Trophées UNFP, le technicien artésien conclut son aventure artésienne au Stade de France le 22 mai. Rigoureuse tactiquement et efficace, son équipe joue une partition à l’image de sa saison pour dominer Nice (3-1) et s’adjuger la première Coupe de France de l’histoire du RC Lens. Éminemment collectif, ce succès vient alors sublimer un parcours exceptionnel de 28 victoires, 4 nuls et 8 défaites. Désireux de rejoindre le Crystal Palace FC à l’issue de l’exercice 2025/26, Pierre Sage a été entendu par la direction du club et un accord a été conclu avec le récent vainqueur de la Ligue Conférence pour le transfert du technicien et de son adjoint, Jamal Alioui. Pour cette saison historique, le Racing Club de Lens remercie Pierre Sage et Jamal Alioui et leur souhaite une bonne continuation», peut-on lire sur le site officiel des Sang-et-Or.