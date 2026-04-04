Lille - Lens : les compositions officielles

C’est l’heure du derby du Nord. Ce samedi soir, dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1, le LOSC accueille le RC Lens pour un choc du haut de tableau. Les Dogues, cinquièmes avec 47 points, peuvent, en cas de victoire, dépasser provisoirement l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille et donc monter sur le podium. Les Sang et Or, eux, sont deuxièmes avec 59 unités et peuvent, en cas de succès, revenir à un point du PSG, leader. Lors du match aller, les Lensois s’étaient largement imposés (3-0), les Lillois doivent prendre leur revanche. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h05.

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Pour ce match, Bruno Genesio est privé de Mbemba, Igamane et Ousmane Touré et aligne donc un 4-2-3-1 avec Özer dans les buts et une défense Meunier, Ngoy, Mandi et Perraud. Bouaddi et Bentaleb forment le double-pivot tandis que Mukau, Haraldsson et Correia vont évoluer en soutien de Fernandez-Pardo, seul en pointe. Giroud et Benjamin André, longuement incertain, débutent donc sur le banc. En face, Pierre Sage ne peut compter sur Aguilar, Antonio, Baidoo, Gradit, Gurtner et Musuaku et aligne un 3-4-3 avec Risser dans les cages et une défense à trois Celik-Ganiou-Sarr. Abdulhamid et Udol sont les pistons tandis que Sangaré et Thomasson dans le cœur du jeu. Enfin, Thauvin et Saïd seront aux côtés d’Édouard sur le front de l’attaque. Saint-Maximin démarre donc remplaçant.