Hakim Ziyech s’engage à Botafogo

Botafogo vient d’officialiser l’arrivée de Hakim Ziyech. Le gaucher de 33 ans rejoint le 14e du championnat brésilien, qui s’achèvera en décembre.

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Il va découvrir un nouveau championnat, après son passage au Wydad Casablanca, où il a disputé 16 rencontres (pour 9 buts). Ziyech a longtemps hésité avant de répondre favorablement à l’approche de Botafogo.