Un Argentin de 18 ans meurt après un dégagement en pleine tête

Ce lundi, le football argentin est en deuil après le décès tragique d’Abel Nunez, un jeune espoir de 18 ans évoluant au Fútbol Club Ezeiza. L’accident s’est produit jeudi dernier lors d’une rencontre de cinquième division du tournoi des jeunes C de la Fédération argentine de football (AFA). Le numéro 10 s’est effondré inconscient sur la pelouse après avoir reçu un violent dégagement en pleine tête. Malgré une prise en charge rapide et une intervention chirurgicale en urgence pour traiter un grave traumatisme crânien, le joueur a malheureusement succombé à ses blessures dimanche.

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Cette disparition brutale a suscité une vive émotion bien au-delà de son club formateur, notamment au sein de l’équipe réserve de futsal Nueva Estrella qu’il avait intégrée en 2024, laquelle a suspendu l’ensemble de ses rencontres dominicales en signe de deuil. Les hommages se sont multipliés pour saluer la mémoire d’un jeune homme décrit par ses proches et coéquipiers comme "plein de rêves et d’illusions". Ce drame ravive également la douleur récente du monde du ballon rond, survenant à peine deux semaines après le décès de l’attaquant espagnol Jesús de Miguel, lui aussi victime d’un choc fatal sur le terrain.