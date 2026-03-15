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Premier League

Liverpool : Dominick Szoboszlai envoie un nouveau missile face à Tottenham

Par Tom Courel
1 min.
Dominik Szoboszlai @Maxppp
Liverpool 1-1 Tottenham

Après la folie de Bruno Fernandes avec les Red Devils — double passeur décisif — contre Aston Villa, voici celle de Dominick Szoboszlai contre Tottenham ce dimanche en Premier League. Après le quart d’heure de jeu, les hommes d’Arne Slot ont obtenu un coup franc très bien placé, plein dans l’axe du but de Guglielmo Vicario. Le Hongrois s’est alors approprié le ballon pour déclencher une frappe sublime, pleine lucarne, inarrêtable pour le portier des Spurs (18e).

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🤩 DOMINIK SZOBOSZLAI ENCORE LUI, ENCORE UN COUP FRANC !

Le Hongrois marque son 4e coup franc de la saison en Premier League et permet aux Reds de prendre l'avantage face aux Spurs sur CANAL+ 🖥️

#LIVTOT | #PremierLeague
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Un coup de canon du pied droit qui souligne ainsi le quatrième but de sa saison sur cette phase de jeu. Deuxième meilleur buteur des Reds, derrière Hugo Ekitiké (11 réalisations), le milieu de terrain de 25 ans montre une nouvelle fois sa classe mondiale, et permet de sublimer son antre, devant des supporters tout sourire.

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