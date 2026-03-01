OM : la sortie forte d’Habib Beye sur le capitanat et Leonardo Balerdi

Ce dimanche, Habib Beye a fait deux choix forts avec Leonardo Balerdi. Après avoir été critiqué depuis des mois, le défenseur argentin a été titularisé face à Lyon, mais n’a pas été présent avec le brassard. Une décision forte et qui répond aux requêtes du public olympien, frustré des prestations du joueur de 27 ans. L’entraîneur marseillais a été dithyrambique en conférence de presse d’après-match au sujet de son défenseur et a expliqué que la perte du capitanat avait été digéré avec beaucoup de professionnalisme par ce dernier :

«Léo a fait un très bon match. J’aimerais garder la discussion que j’ai eue avec Léo au sujet du capitanat. Je vais expliquer pourquoi je souhaitais le décharger en quelque sorte de cette responsabilité. Je pense que Pierre-Emile (Hojbjerg, nouveau capitaine de l’OM) aujourd’hui a cette expérience au sein du groupe. Mais ce que je veux dire aussi, c’est qu’aujourd’hui des capitaines, on en a beaucoup dans ce groupe-là. Je pense à Aguerd, je pense à Aubam, je pense à Benjamin Pavard qui a beaucoup d’expérience. Mais ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui le respect qu’il y a entre ces joueurs-là amène justement ces joueurs à considérer que celui qui est capitaine sera là aussi pour aider celui d’à côté. Je pense que Léo a eu une magnifique attitude vis-à-vis de ça, il a compris ce que je lui ai dit. Et ce soir son match lui donne en tout cas tout le crédit qu’il a montré ici depuis qu’il était à Marseille. C’est un très grand défenseur.»