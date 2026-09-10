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Ligue des Champions

Bayern : la drôle d’attitude d’Olise devant les caméras après son doublé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Olise @Maxppp
Bayern Munich 5-0 Bodø/Glimt

Début de campagne européenne parfait pour le Bayern Munich. Les hommes de Vincent Kompany ont roulé sur Bodo/Glimt (5-0), avec une belle prestation de Michael Olise, auteur d’un doublé, dont un véritable banger, ainsi que d’une passe décisive. Après la rencontre, l’international tricolore a été interrogé par DAZN.

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Il a notamment été interrogé sur son superbe but, et il a répondu d’un air encore plus nonchalant que d’habitude. « Je ne sais pas (comment il a marqué, NDLR). Je tire, et ça termine au fond, ou pas. Je ne suis pas le seul qui marque des buts. Je ne pense pas », a répondu le Français, pas franchement bavard, frustrant même le journaliste qui l’interrogeait.

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