Ligue des Champions
Bayern : la drôle d’attitude d’Olise devant les caméras après son doublé
1 min.
@Maxppp
Début de campagne européenne parfait pour le Bayern Munich. Les hommes de Vincent Kompany ont roulé sur Bodo/Glimt (5-0), avec une belle prestation de Michael Olise, auteur d’un doublé, dont un véritable banger, ainsi que d’une passe décisive. Après la rencontre, l’international tricolore a été interrogé par DAZN.
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September 10, 2026
Il a notamment été interrogé sur son superbe but, et il a répondu d’un air encore plus nonchalant que d’habitude. « Je ne sais pas (comment il a marqué, NDLR). Je tire, et ça termine au fond, ou pas. Je ne suis pas le seul qui marque des buts. Je ne pense pas », a répondu le Français, pas franchement bavard, frustrant même le journaliste qui l’interrogeait.
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