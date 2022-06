Le président de Porto plaisante sur la rumeur Sergio Conceição au PSG

Lorsque l’arrivée de Luis Campos au Paris Saint-Germain était annoncée comme acquise (avant son officialisation), le nom de Sergio Conceição est rapidement sorti dans la liste des entraîneurs susceptibles de remplacer Mauricio Pochettino. Depuis, les rumeurs au sujet du coach de Porto se sont calmées.

Interrogé à ce sujet, le président des Dragões, Pinto Da Costa, en a même plaisanté. « D’après ce que me disent mes amis, Sergio Conceição est déjà à Paris depuis longtemps. Hier encore, j’ai reçu un appel de sa part et vu le vent qui soufflait, j’avais l’impression qu’il me parlait depuis la tour Eiffel », a déclaré le dirigeant portugais tout sourire, dans des propos relayés par Record.