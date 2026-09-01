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Ben Chilwell quitte Strasbourg pour Crystal Palace

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ben Chilwell retrouve des couleurs à Strasbourg @Maxppp

La venue de Crystal Palace aura été décisive. Ben Chilwell (29 ans) quitte Strasbourg après seulement un an pour revenir en Angleterre. Le latéral gauche était séduit à l’idée de revenir jouer en Premier League.

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A un an de la fin de son contrat, il quitte le Racing dont il était l’un des cadres du vestiaires pour filer chez les Eagles, sous réserve de l’obtention de son certificat international. Il sera entraîné par Pierre Sage.

Pub. le - MAJ le
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