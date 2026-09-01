Ben Chilwell quitte Strasbourg pour Crystal Palace

La venue de Crystal Palace aura été décisive. Ben Chilwell (29 ans) quitte Strasbourg après seulement un an pour revenir en Angleterre. Le latéral gauche était séduit à l’idée de revenir jouer en Premier League.

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𝐁𝐞𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐰𝐞𝐥𝐥 𝐪𝐮𝐢𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠



Le Racing Club de Strasbourg Alsace officialise le départ de Ben Chilwell pour Crystal Palace – sous réserve du certificat international de transfert.



Le communiqué 👉 https://t.co/eQA863IVMc pic.twitter.com/J69ZTLLLHT — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 1, 2026

A un an de la fin de son contrat, il quitte le Racing dont il était l’un des cadres du vestiaires pour filer chez les Eagles, sous réserve de l’obtention de son certificat international. Il sera entraîné par Pierre Sage.