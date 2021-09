Real Madrid : David Alaba s'explique après la polémique du bisou

La suite après cette publicité

En Espagne, ainsi qu’ailleurs en Europe, l’arrivée de David Alaba (29 ans) au Real Madrid n’a pas provoqué de scandale. Mais en Allemagne, les fans et certains dirigeants du Bayern Munich n’ont pas apprécié le jour de la présentation du défenseur autrichien. La raison ? Le joueur s’est attiré les foudres munichoises après avoir embrassé l’écusson de la Casa Blanca. Un geste interprété comme un énorme manque de respect au Bayern. Face à la polémique, le néo Merengue s’est justifié.

« Je veux m’expliquer : ce jour-là, nous avons pris toute une série de photos. Pour moi, ce fut une journée excitante, excitante et très émouvante. J'étais heureux d'être enfin arrivé. Je voulais montrer à quel point j’étais heureux de pouvoir relever un nouveau défi. Je ne voulais provoquer personne en embrassant l’écusson du Real Madrid, surtout pas le Bayern et ses fans. J'y ai passé 13 années incroyables, très émouvantes, très positives. J'ai pu me développer en tant que personne et en tant que joueur, les fans m'ont toujours soutenu, je ne l'oublie jamais. Je respecterai et aimerai le club pour toujours », a-t-il déclaré à Sport Bild.