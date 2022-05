Et si Kylian Mbappé ne signait pas au Real Madrid ?

La suite après cette publicité

Ce n'est pas passé inaperçu, la relation entre le PSG et le Real Madrid s'est considérablement dégradée au cours des derniers mois. Pour plusieurs raisons, notamment le clash d'idées entre Florentino Pérez et Nasser al-Khelaïfi au sujet de la Super League, mais surtout en raison du dossier Kylian Mbappé. À plusieurs reprises déjà, l'état-major parisien, via Leonardo principalement, a pris la parole pour dénoncer les agissements du club espagnol. Il faut dire qu'il y a quelques semaines encore, tout le monde était convaincu que le natif de Bondy allait débarquer à Madrid. La donne semble cependant avoir changé, et même si l'option la plus probable au moment où on écrit ces lignes reste de le voir rejoindre la capitale espagnole, il est désormais envisageable de le voir rester à Paris.

Et du côté de Madrid, on commence à se faire une raison : l'arrivée de Mbappé n'est plus garantie à 100%. Même si certains médias, les plus affiliés à Pérez notamment, continuent de faire passer un message d'optimisme et de tranquillité, on sent que la tendance a changé lorsque l'on écoute les émissions à la radio, ou même lorsque l'on discute avec des supporters. On ne peut pas encore parler de pessimisme ni de défaitisme, mais la donne a bien changé, alors que certains magasins de maillots contrefaits proposaient déjà des tuniques du Real Madrid avec le flocage Kylian Mbappé au dos... Autant dire que les Madrilènes seraient extrêmement déçus en cas de prolongation à Paris.

Un aveu d'échec immense pour Pérez

On peut le dire, il s'agirait sûrement du plus gros échec de l'histoire du Real Madrid niveau mercato. Déjà, parce que ça fait plusieurs années que Pérez l'attend et lui tend les bras, et qu'un tel retournement de situation laisserait le président madrilène et l'institution madrilène dans un sacré embarras. Mais aussi, car sous fond de feuilleton mercato, il y a ce duel entre clubs historiques du Vieux continent et clubs-états. Avec un Real Madrid qui veut conserver son trône de plus grand club de l'histoire et montrer que des clubs comme le PSG ou Manchester City sont encore très loin de pouvoir s'asseoir à sa table. Perdre un dossier qui semblait gagné face à Paris serait donc une défaite plus que symbolique.

C'est même un tournant historique pour beaucoup en Espagne. Si Mbappé venait à rejoindre le Bernabéu, cela serait vu comme la preuve que, quelle que soit la situation sportive ou financière des clubs, les formations historiques seront toujours au-dessus. Mais si le contraire venait à se produire, cet été pourrait marquer, définitivement, la perte de pouvoir des clubs emblématiques face aux nouveaux riches. Surtout que, pour le coup, on sait que le choix de Mbappé ne sera pas dicté par le salaire proposé par les deux écuries, et qu'il cherche avant tout le sportif et le prestige. Le Real Madrid espère donc prouver que, si le volet financier est mis de côté, il reste bien plus attractif que le PSG et que les autres clubs qui bénéficient de mécènes privés ou étatiques.

Un besoin primordial

Mais au-delà des considérations idéologiques, il faut surtout parler terrain. Avec un Benzema dans la force de l'âge et un secteur offensif globalement peu qualitatif si on enlève le Français et Vinicius Junior, le futur champion d'Espagne en titre a besoin de renforts devant. Un galactique pour mener l'attaque de l'équipe pendant toute la décennie à venir. Dans ce registre, difficile de trouver mieux que Kylian Mbappé, si ce n'est peut-être Erling Haaland, dans un profil différent. Il ne s'agit pas d'un caprice de président, mais d'un véritable besoin à couvrir. Surtout que le Norvégien semble désormais promis à Manchester City et qu'en cas d'échec de la piste Mbappé, le club de la capitale espagnole serait bien embêté pour recruter une star de l'attaque. Difficile de trouver un autre attaquant susceptible d'endosser rapidement un rôle de leader offensif sur le marché actuellement, surtout pour un club qui aime avoir les plus grosses stars mondiales dans son effectif...

Il va aussi sans dire que, même si le Français débarquerait avec un joli salaire et une sacrée prime à la signature, son arrivée serait aussi très intéressante d'un point de vue marketing. Il est sans aucun doute le joueur le plus bankable de la nouvelle génération, un peu à l'image de Cristiano Ronaldo lorsqu'il était arrivé de Manchester United. Sa signature permettrait d'attirer de nombreux sponsors et serait sans doute un coup de boost énorme pour la vente de produits dérivés. D'un point de vue français, on peut imaginer que toute une génération de gamins commencera à supporter le Real Madrid, reproduisant le même phénomène qu'à l'époque de Zinedine Zidane. Le club de Florentino Pérez ferait une croix sur de jolis pactoles en cas d'échec dans ce feuilleton passionnant. Vous l'aurez compris, les enjeux sont multiples pour les Blancos !