PSG : Luis Enrique pourrait prendre une décision très radicale contre Bradley Barcola

Cette annonce n’était peut-être pas forcément prévue au Paris Saint-Germain. Déjà bien occupé à trouver des remplaçants à Gonçalo Ramos et à Kang-in Lee, vendus respectivement à l’AC Milan (74 M€) et à l’Atlético de Madrid (40 M€), le club de la capitale doit donc également gérer le futur de Bradley Barcola. À 23 ans et après trois saisons passées chez les Rouge et Bleu (39 buts et 37 passes décisives en 152 matches), l’ancien Lyonnais a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat, qui expire en 2028.

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Une situation qui met quasiment le PSG dans l’obligation de le vendre dès cet été pour espérer en tirer le meilleur prix. Courtisé par les cadors de Premier League (Arsenal, Liverpool notamment) depuis plusieurs mois, Barcola avait été valorisé à hauteur de 170 M€, au minimum, par un PSG devenu spécialiste des reventes à prix d’or. Prétendant favori du joueur, le club de Liverpool a démontré dans le dossier Diomandé qu’il était capable de poser plus de 100 M€ sur la table pour s’offrir un ailier.

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Barcola comme Mbappé ?

Cependant, les Reds sont-ils prêts à payer autant d’argent ? Les Scousers savent que le PSG est sous pression dans ce dossier et peuvent donc être tentés de faire traîner l’affaire. Du côté parisien, ce dossier risque d’animer le reste du mercato, mais The Athletic nous apprend que Luis Enrique pourrait prendre une décision assez radicale, toujours dans le but de préserver son groupe.

Le PSG doit-il vendre Bradley Barcola ? OUI, il faut profiter des nombreux clubs intéressés pour récupérer la plus grosse indemnité possible NON, il est indispensable au PSG, avec son profil d'ailier percutant Partage ta réponse Génération de l'image en cours

«Des sources au sein du PSG soulignent également que leur entraîneur, Luis Enrique, ne souhaite aligner que des joueurs engagés. Par conséquent, si le club ne parvient pas à obtenir le montant souhaité pour son transfert, Barcola pourrait ne pas jouer pour eux la saison prochaine», écrit le média. En clair, Luis Enrique pourrait limiter le temps de jeu de son ailier si ce dernier reste au club. Info ou intox ? Il convient de ne pas prendre cette information à la légère, car Luis Enrique a prouvé dans le passé qu’il était capable de se passer des services d’un certain Kylian Mbappé, qui avait la tête au Real Madrid. Barcola ne se trouve pas dans la même situation contractuelle, mais l’Espagnol a rarement tremblé au moment de faire des choix forts.