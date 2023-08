EdF Espoirs : le staff de Thierry Henry se précise

La suite après cette publicité

Après Sylvain Ripoll, c’est Thierry Henry qui aura la mainmise sur l’équipe de France Espoirs. Après un passage sur le banc de l’AS Monaco, mitigé, mais aussi des expériences avec Montréal et la sélection belge, l’ancienne gloire d’Arsenal devra faire taire les sceptiques quant à sa nomination, survenue ce lundi par la FFF. Pour réussir, avec les Bleuets, "Titi" devra dans tous les cas bien s’entourer.

D’après L’Équipe, Gaël Clichy devrait être l’homme de confiance au sein du staff de Thierry Henry. Les deux hommes ont évolué sous les mêmes couleurs dans le nord de Londres et s’entendent très bien. Gérald Baticle devrait également être l’adjoint du nouveau sélectionneur, un choix proposé par la FFF. Sans oublier qu’un préparateur physique, un entraîneur des gardiens et deux analystes vidéo rejoindront bientôt ce staff, qui pourrait voir débarquer Lionel Rouxel, l’actuel sélectionneur des moins de 19 ans. Sur le papier, Thierry Henry posséderait là un beau mélange entre expérience et jeunesse, ce qui pourrait ramener un vent de fraîcheur sur le banc des Espoirs après le passage finalement peu concluant de Sylvain Ripoll.