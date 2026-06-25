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Mercato : Neymar vient de recaler un club !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Neymar @Maxppp

Alors que son contrat avec Santos expire en décembre, Neymar pourrait bien ne pas prolonger et quitter le club. Voire même quitter le Brésil, puisqu’il est convoité à l’étranger, lui qui vient de disputer ses premières minutes lors de cette Coupe du Monde 2026. Comme l’indique The Athletic, des négociations ont eu lieu avec le FC Cincinatti, pensionnaire de la Major League Soccer.

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Le joueur a bien négocié avec la formation américaine, mais il aurait été frustré du manque de progrès dans les discussions, et ce alors qu’il y avait déjà eu des rendez-vous entre les dirigeants de la franchise et le joueur. Neymar a pourtant estimé que Cincinatti n’était pas si déterminé que ça à le recruter et s’est donc retiré des négociations.

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