Barça : la nouvelle sortie médiatique d'Arthur

Arthur (23 ans) jouit d'une belle cote de popularité en Italie. Le milieu brésilien du FC Barcelone serait notamment courtisé par l'Inter Milan ou encore la Juventus. Récemment, l'intéressé avait déjà effectué une petite mise au point sur son avenir. Histoire de faire passer un message limpide : son désir reste de s'imposer au Barça. Ce mercredi, alors que les rumeurs l'envoient une nouvelle fois en Italie, le joueur brésilien a souhaité clarifier une nouvelle fois ses intentions dans des propos relayés par Sport. Celles-ci ne diffèrent pas de sa précédente intervention médiatique loin s'en faut.

« Il y a toujours des spéculations mais honnêtement mon idée est très claire, la seule option qui m'intéresse est de continuer à Barcelone. Je me sens très bien ici et je remercie également le club et les entraîneurs pour leur confiance. C'est une autre raison pour être plus clair, de mon souhait de continuer ici. L'intérêt supposé des grands clubs est toujours un compliment pour quiconque, mais dans mon esprit il s'agit de jouer ici pendant de nombreuses années, » a notamment confié l'international auriverde. Pour rappel, Arthur a disputé seize matchs en Liga avec les Blaugranas pour trois buts marqués et trois passes décisives.