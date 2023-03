Ligue 1 : pourquoi l’OM est globalement moins convaincant

La suite après cette publicité

Après deux défaites d’affilée contre Paris (0-3) et Annecy (2-2, 6 t.a.b. à 7) qui ont, probablement, terminé les espoirs de titre de l’Olympique de Marseille, la bande à Igor Tudor s’est relevée en s’imposant en Bretagne, contre le Stade Rennais (1-0). Avec cette victoire, les Phocéens comptent toujours huit points de retard sur le Paris Saint-Germain, mais devancent désormais Monaco, troisième, et Lens, quatrième, de quatre points.

C’est donc une belle opération, certes, mais force est de constater que depuis quelque temps l’OM est, au pire, moins bon, ou au mieux, plus poussif. Quelles en sont les raisons ? Tout d’abord un calendrier chargé en ce début d’année 2023. Les Marseillais ont joué la Coupe de France (Rennes et Paris avant Annecy), mais aussi Monaco et Nice en Ligue 1.

Les quatre jours terribles de l’OM

Un calendrier chargé

Comme lors du mois d’octobre, où l’OM avait fait quatre défaites et un nul en cinq rencontres, les semaines à deux matches ne leur réussissent pas forcément. C’est au cœur de l’automne, quand l’OM jouait encore la Ligue des Champions, qu’ils ont perdu le plus de points en championnat. C’est donc aussi le cas cette fois. Certains joueurs tirent la langue.

C’est le cas notamment d’Alexis Sanchez, dont nous vous parlions récemment. Le Chilien semble moins dans le coup, moins actif. C’est aussi le cas du milieu de terrain Mattéo Guendouzi qui, qu’il ait joué derrière l’attaquant ou dans le double-pivot, a eu beaucoup de mal à répéter les performances de haut niveau. Il a d’ailleurs été sorti à la pause par Igor Tudor contre Rennes.

Des blessures qui coûtent cher

Si Pau Lopez a sorti une belle prestation contre les hommes de Bruno Genesio, il a eu plus de mal sur ces dernières semaines. On peut notamment lui reprocher quelques arrêts moyennement maîtrisés qui ont abouti à des buts (notamment contre Nice). L’OM se heurte aussi à des choix pas toujours inspirés d’Igor Tudor tandis que les blessures et les suspensions ne l’ont pas aidé.

La blessure de Samuel Gigot contre Clermont a fait beaucoup de mal, la suspension de Chancel Mbemba contre Paris aussi. Ils avaient été deux éléments forts en Coupe de France contre les Parisiens et ont forcément manqué sur cette rencontre. Mais, on ne s’explique pas toujours les choix du technicien Croate. Notamment sur les pistons et sur le cas Valentin Rongier.

Des choix étonnants qui n’ont pas payé

Concernant le capitaine de l’OM après avoir été excellent contre Paris en Coupe au poste de défenseur, il a été complètement débordé, comme ses collègues face à Mbappe et compagnie en championnat. Son entrée, au poste de central gauche face à Annecy, n’a pas été bonne non plus. C’est son contrôle raté qui amène le corner sur lequel les Hauts-Savoyards vont marquer le deuxième but.

Pour les pistons, c’est aussi un mystère. Contre Paris en championnat, Clauss ne débutait pas la partie et c’est Tavares, auteur d’une piètre performance qui prenait le couloir droit. Contre Rennes, le Portugais a joué à droite, lui le gaucher, et Clauss, le droitier, à gauche. Des choix étonnants qui n’ont pas été payants.

Malgré tout, l’OM a conservé sa seconde place et s’avance vers une fin de saison avec un match par semaine. Ce qui permettra de recharger les batteries et surtout de remettre les têtes à l’endroit. C’est en partie grâce à cela que l’OM pourra continuer sa course en avant et surtout consolider l’objectif annoncé du club : la seconde place en Ligue 1.