Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

Monaco : la mise au point claire contre les supporters vandales

Par Valentin Feuillette
1 min.
Stade Louis II de l'AS Monaco @Maxppp
Nice Monaco
betclic
1 3.15 N 3.78 2 2.05 Bonus 100€

Une trentaine de supporters monégasques ont récemment tagué l’extérieur du centre d’entraînement de l’AS Monaco. Dans un communiqué, le club a affirmé comprendre « le mécontentement des supporters au cœur d’une période difficile », tout en précisant qu’il ne peut « accepter ni les comportements intimidants vis-à-vis de ses joueurs, ni les dégradations commises ».

La suite après cette publicité

Alors que le derby face à Nice est programmé dimanche, l’ASM assure être « entièrement mobilisé pour affronter ces prochains défis » et souligne que la saison comporte encore « de nombreuses échéances importantes ». Entre deux clubs en difficulté, le derby de la Côte d’Azur sera bien brûlant demain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier