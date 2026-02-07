Monaco : la mise au point claire contre les supporters vandales

Une trentaine de supporters monégasques ont récemment tagué l’extérieur du centre d’entraînement de l’AS Monaco. Dans un communiqué, le club a affirmé comprendre « le mécontentement des supporters au cœur d’une période difficile », tout en précisant qu’il ne peut « accepter ni les comportements intimidants vis-à-vis de ses joueurs, ni les dégradations commises ».

Alors que le derby face à Nice est programmé dimanche, l’ASM assure être « entièrement mobilisé pour affronter ces prochains défis » et souligne que la saison comporte encore « de nombreuses échéances importantes ». Entre deux clubs en difficulté, le derby de la Côte d’Azur sera bien brûlant demain.