Valence : José Gaya tout proche de prolonger

La prolongation du capitaine du FC Valence serait en bonne voie selon SuperDeporte. José Gaya (26 ans) est un enfant du club : il y est formé et a disputé toutes ses saisons en tant que professionnel sous la tunique de son équipe de cœur. Il y a un an et demi, après le départ de Dani Parejo vers Villarreal, il a hérité du brassard de capitaine. Un honneur pour un enfant de la région.

En fin de contrat en juin 2023, José Gaya a toujours donné sa priorité à son club formateur, alors que des clubs mieux équipés sportivement et financièrement seraient venus aux renseignements durant sa carrière. Celui qui a déjà disputé 279 matchs sous le maillot valencien devrait rencontrer sa direction en février afin de finaliser cette prolongation. Son salaire serait légèrement revu à la hausse pour le remercier de sa fidélité.