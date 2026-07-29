Le FC Barcelone va accélérer ses plans B malgré Julián Álvarez

Le feuilleton Julian Alvarez continue de tenir tout le football espagnol en haleine et le FC Barcelone refuse toujours d’abandonner son grand rêve offensif. Depuis plusieurs mois, Joan Laporta et Deco ont fait de l’attaquant argentin la priorité absolue afin de compenser le départ de Robert Lewandowski et d’offrir à Hansi Flick un numéro neuf capable de porter le projet sportif pendant de nombreuses saisons. Le problème reste pourtant identique depuis le début des discussions. L’Atlético de Madrid campe sur une position extrêmement ferme et ne souhaite ouvrir aucune négociation sérieuse. Les dirigeants madrilènes renvoient systématiquement le Barça vers une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros, un montant totalement irréaliste pour les finances catalanes. De son côté, Barcelone estime avoir formulé une proposition très importante qui approche les 100 millions d’euros, tout en rappelant qu’elle ne restera pas valable indéfiniment. Joan Laporta avait d’ailleurs publiquement prévenu que cette offre possédait une date limite et que le club devait rapidement prendre une décision afin de ne pas compromettre toute sa préparation estivale.

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Malgré cette impasse, le Barça continue de croire que la volonté du joueur peut encore modifier le scénario. Julián Álvarez n’a jamais caché son envie de rejoindre le projet de Hansi Flick et il devrait de nouveau rappeler sa position dans les prochains jours selon plusieurs médias espagnols. Pourtant, la tendance évolue désormais dans une direction beaucoup moins favorable aux Blaugranas. Mundo Deportivo explique qu’une nouvelle saison sous les ordres de Diego Simeone apparaît aujourd’hui comme l’issue la plus probable. Le quotidien révèle même que l’entourage du champion du monde lui conseille désormais de présenter rapidement des excuses afin d’apaiser les tensions provoquées par sa sortie médiatique durant la Coupe du Monde 2026. Une démarche qui viserait aussi à calmer une partie des supporters rojiblancos, particulièrement remontés après avoir entendu leur attaquant afficher publiquement son désir de quitter le club. L’Atlético continue en parallèle de préparer son retour à l’entraînement avec la conviction qu’il restera un élément essentiel du projet sportif, ce qui complique encore davantage la mission estivale du FC Barcelone.

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Kroupi et une ancienne piste relancés ?

Face à cette résistance totale, le Barça refuse désormais de rester prisonnier d’un seul dossier. Selon Marca, Hansi Flick pousse sa direction à accélérer les discussions sur plusieurs solutions de rechange bien connues afin de finaliser son effectif le plus rapidement possible. L’entraîneur allemand considère que son groupe doit être stabilisé avant le début de la saison et il ne souhaite pas voir tout le mercato dépendre d’un éventuel revirement de l’Atlético de Madrid. Deco multiplie donc les prises de contact avec plusieurs profils offensifs tout en maintenant ouverte la porte menant à Julian Alvarez. Cette stratégie permet au club catalan de conserver une certaine pression sur le marché sans renoncer officiellement à sa priorité absolue. Le message est limpide et Barcelone continuera de patienter tant qu’un accord restera envisageable, mais ne prendra plus le risque de voir toutes ses autres pistes disparaître pendant que les négociations avec Madrid restent totalement bloquées. Les dirigeants catalans travaillent ainsi activement sur plusieurs alternatives susceptibles d’être déclenchées rapidement si le dossier Álvarez venait définitivement à s’effondrer.

Sur les tablettes depuis plusieurs semaines, Eli Junior Kroupi figure parmi les profils les plus appréciés grâce à sa polyvalence et à son énorme potentiel, même si Bournemouth le considère comme intransférable et réclame un montant que le Barça refuse de payer. Et c’est ainsi que la piste João Pedro, déjà mentionnée en mai dernier, fait également partie des joueurs suivis, mais son engagement de longue durée avec Chelsea rend cette opération tout aussi compliquée. En parallèle, Deco poursuit discrètement des discussions avec d’autres attaquants afin de pouvoir réagir immédiatement si la situation l’exige, notamment dans l’hypothèse d’un départ de Ferran Torres pour le PSG. La Cadena Ser ajoute que Vangelis Pavlidis et Dusan Vlahovic sont aussi sur les tablettes catalanes. La direction catalane ne souhaite toutefois pas céder à la panique ni investir des sommes jugées déraisonnables, convaincue que l’effectif possède déjà plusieurs solutions offensives crédibles. Une certitude domine désormais en Catalogne avec un Julian Alvarez qui reste le grand objectif, mais le FC Barcelone ne veut plus dépendre uniquement d’un miracle et accélère déjà la mise en place de ses plans de secours pour éviter qu’un nouvel échec ne désorganise totalement son mercato.