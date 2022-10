Man City : l'improbable obsession d'Erling Haaland

La suite après cette publicité

Arrivé cet été en Premier League, Erling Haaland (22 ans) a déjà conquis Manchester City et le royaume tout entier. Récemment, le Norvégien a dévoilé que l'un des secrets de son succès était le plat de lasagnes concocté par son père avant chaque rencontre à domicile. Dans un documentaire qui lui est consacré en Norvège, il a aussi révélé qu'il suit un régime strict puisqu'il consomme des coeurs et foies de vache (il dévore jusqu'à 6000 calories de viande par jour), boit de l'eau filtrée et prend des bains de soleil.

Ce mardi, le Daily Mail nous dévoile un nouveau secret de la réussite de l'attaquant. Il a ainsi mis en place une routine spéciale en ce qui concerne son sommeil, auquel il fait particulièrement attention. Ainsi, quelques heures avant de se coucher, Haaland enfile des lunettes oranges qui filtrent la lumière bleue et éteint les appareils électriques. Puis, il file au lit entre 22h et 22h30. Et pour ne pas être dérangé, il coupe son téléphone pour ne pas être perturbé. Le Daily Mail précise qu'il est "obsédé" par son sommeil. C'est le cas de le dire !