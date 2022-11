CdM 2022, Argentine : Lionel Scaloni a digéré la défaite contre l'Arabie Saoudite

Un terrible échec. Annoncé comme le grand favori de ce Mondial 2022, l'Argentine a sombré pour son entrée en lice au Qatar et s'est incliné contre l'Arabie Saoudite (1-2). Personne ne s'attendait à ce résultat, et forcément, les réactions étaient fortes après cette déroute. En conférence de presse avant un match capital pour la qualification, contre le Mexique, Lionel Scaloni a expliqué que son groupe avait tourné la page.

«Le premier jour est un choc, mais le lendemain, on se réveille et on pense au prochain match, il n'y a pas d'autre moyen. J'ai toujours dit qu'il fallait être prêt à encaisser un coup, car tout n'était que joie et c'est dans les moments difficiles que nous avons besoin du soutien de tous. Je suis le premier à avoir été préparé à cela, ça peut arriver, c'est le football. Vous pouvez perdre un match, le tout est de savoir comment vous vous relevez», a expliqué le technicien argentin.

