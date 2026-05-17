Le Paris FC a tout bloqué pour la célébration du titre du PSG

La célébration du titre du Paris Saint-Germain a pris une tournure pour le moins inhabituelle à Jean-Bouin. Déjà sacré avant la 34e journée face au Paris FC, le club parisien a dû soulever son trophée avant même l’échauffement, dans un cadre contraint et loin d’un dispositif classique de fête de champion, avec une ambiance très particulière en tribunes, à quelques mètres du Parc des Princes.

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Selon nos informations, le Paris FC a pesé dans l’organisation de ce moment en refusant notamment que le podium soit installé au centre de la pelouse et en s’opposant en amont à une célébration organisée après le match. Le speaker n’hésitant pas, de son côté, à parler pendant la communion entre joueurs et supporters du PSG. Un contexte qui a fortement compliqué la mise en place d’un temps de fête plus traditionnel, déjà encadré par des restrictions et une organisation sous tension. Si la LFP est critiquée dans l’organisation en amont, l’autre club de la capitale a, lui aussi, bloqué toute tentative.