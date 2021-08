OM : Delort, Kamara, mercato, la mise au point de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Une fois sa réponse sur les incidents de Nice faite, Jorge Sampaoli s'est prêté au jeu des questions-réponses des journalistes concernant le football, le match contre l'AS Saint-Etienne. Mais pas seulement. Il a aussi fait un grand point sur la fin de mercato où l'OM a encore de grandes chances de bouger.

Ce mercredi, nous vous expliquions que l'OM suivait bien Andy Delort et que l'attaquant de Montpellier donnait même sa préférence au club de Pablo Longoria. Jorge Sampaoli a donné son avis, ce jeudi, sur l'attaquant du MHSC et surtout en a dit tout le bien qu'il en pensait. Un bel appel du pied.

Sampaoli est fan de Delort

« Oui, c'est un joueur qui nous intéresse qui a des qualités devant le but, courageux. Personnellement j'ai toujours vu Andy comme le neuf de l'OM par ses caractéristiques. Il y a le prix du marché et le club pour le recruter. J'en ai parlé en arrivant ici. C'est quasiment impossible, mais peut-être dans les derniers moments. Il n'y a pas eu beaucoup de ventes de la part du club pour recruter un tel joueur », a commencé par expliquer El Pelado.

Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a évoqué d'autres dossiers chauds, comme celui de Boubacar Kamara. Le milieu de terrain, comme on vous le révélait pourrait finalement prolonger : « nous quand on a formé cet effectif on a parlé de deux joueurs par poste. On doit voir ce qui va se passer avec Boubacar Kamara, à qui il reste un an de contrat. Une décision devrait être prise dans les prochains jours, soit pour une prolongation ou une vente. On a Pipa et Radonjic qui étaient en instance de départ. On veut 20 joueurs et trois gardiens. Il nous manque quatre ou cinq options, pour être bon sur les deux tableaux, il y a cette pandémie et pas autant d'argent que précédemment. On travaille pour former cet effectif. On a du former de zéro et ça prend du temps. On pensait le faire avant le début de la Ligue 1, mais on n’a pas pu et on a une concurrence sur le marché aussi ». Ces quelques jours s'annoncent complètement fous du côté de l'OM.