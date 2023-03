Barça-Real Madrid : Joan Laporta veut boycotter Florentino Pérez

La suite après cette publicité

Dimanche, le FC Barcelone et le Real Madrid vont s’affronter en Liga. Mais les deux frères ennemis du foot ibérique s’affrontent aussi en coulisses. En effet, les Merengues se sont portés partie civile dans l’affaire Negreira. Ce qui n’est pas vraiment apprécié en Catalogne.

Ce mardi, AS explique que Joan Laporta, le président du Barça, envisage d’annuler le fameux banquet organisé avant chaque rencontre et veut donc boycotter Florentino Pérez. Il serait agacé par les déclarations du Real Madrid et par la posture de Pérez sur l’affaire Negreira. Si le patron des Culés va au bout de son idée, cela démontrera que les tensions sont plus fortes que jamais entre les deux clubs selon le média madrilène.

