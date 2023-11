Real Madrid : retournement total de situation pour Carlo Ancelotti

Que va faire Carlo Ancelotti à la fin de la saison ? Son avenir est en suspens depuis plusieurs semaines. Son contrat se termine en juin prochain et il fait l’objet d’un forcing intense de la part de la fédération brésilienne, qui aimerait lui confier le poste de sélectionneur à partir de l’été prochain. Si l’Italien n’était pas verrouillé par son contrat à Madrid, il aurait peut-être même déjà posé ses valises de l’autre côté de l’Atlantique à la fin de la saison dernière.

La Casa Blanca n’a pas souhaité lui ouvrir la porte. «Je suis toujours là. Il y a beaucoup de rumeurs, mais je pense que tout sera bientôt clarifié. Évidemment, comme je l’ai dit à maintes reprises, je suis très heureux au Real Madrid, et je m’arrête d’en parler. Je suis un peu égoïste, bien sûr. Évidemment, oui, parce que je crois que dans tout travail, un peu d’égoïsme est nécessaire pour bien le faire. Vous m’avez mis dans une position difficile avec cette question», expliquait-il à la fin du mois d’octobre.

Le Real veut prolonger Ancelotti

La CBF s’est fait une raison et a confié le poste, en attendant, à l’intérimaire Fernando Diniz. S’il connait des hauts et des bas avec la Seleçao, celui qui a mené Fluminense à la victoire en Copa Libertadores il y a deux semaines pourrait bien voir sa mission se poursuivre à la tête de la sélection. La faute à Carlo Ancelotti et surtout au Real Madrid car d’après Relevo, le club espagnol souhaite prolonger son entraîneur au-delà de son contrat actuel. Florentino Pérez estime qu’il faut un coach expérimenté pour guider un jeune Real sur la route du succès.

Le président madrilène est en train de réfléchir à une proposition de prolongation de deux ans. La formule n’est pas encore fixée (1+1 ou 2 ans ?) mais la réflexion est engagée. Il est encore bien trop tôt pour parler d’accord mais forcément, cette nouvelle met un sérieux coup de frein au reste, à savoir la possibilité pour Ancelotti de filer au Brésil, comme pour les potentiels remplaçants de l’Italien en Espagne. On pense bien sûr à Xabi Alonso, le grand favori pour prendre la suite.