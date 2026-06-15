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PSG : Quentin Ndjantou sacré Titi d’Or 2025

Par Allan Brevi
1 min.
Quentin Ndjantou en action avec le PSG. @Maxppp

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG cette saison, Quentin Ndjantou continue de franchir les étapes à vitesse grand V. Le jeune Parisien vient d’être sacré Titi d’Or 2025, une distinction symbolique qui récompense le meilleur espoir du centre de formation du club. Une confirmation de son statut grandissant au sein de l’effectif parisien et de sa progression remarquée tout au long de l’exercice.

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Ce trophée, décerné par l’association Les Titis du PSG en partenariat avec le club, repose sur un vote des jeunes du centre eux-mêmes. Cette année, Anaïs Ebayilin a été élue chez les féminines, tandis que Ndjantou succède notamment à Ibrahim Mbaye au palmarès masculin. Ces dernières années, le prix a distingué plusieurs talents devenus des références du centre parisien, comme Warren Zaïre-Emery en 2022, Senny Mayulu en 2023 ou encore Arnaud Kalimuendo en 2020, confirmant le rôle de tremplin majeur de cette récompense dans la formation parisienne.

Pub. le - MAJ le
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