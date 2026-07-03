Coupe du Monde 2026, Egypte : l’incroyable séquence des Pharaons avant les tirs au but contre l’Australie

La scène a de quoi surprendre. Juste avant le début de la séance de tirs au but face à l’Australie, les joueurs de l’Égypte se sont regroupés autour d’un ordinateur portable pour visionner… un ancien match entre le Real Madrid et Levante et plus précisément un tir au but de Kylian Mbappé. L’objectif ? Étudier les habitudes de Mathew Ryan, alors gardien de Levante, afin d’analyser ses déplacements sur penalty.

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🚨 Egypt watching Kylian Mbappé’s penalty vs Mat Ryan before the shootout vs. Australia. pic.twitter.com/lZ5PxY6a80 — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 3, 2026

Une méthode de préparation pour le moins originale qui témoigne de l’importance prise par l’analyse vidéo dans le football moderne. Une séquence insolite qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes, impressionnés par le niveau de détail de la préparation égyptienne. Et cette étude de dernière minute a finalement porté ses fruits lors de la séance décisive…