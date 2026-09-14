Rémy Cabella change encore de club

Rentré à l’Olympiacos (10 matches, 2 passes décisives) après un passage de six mois au FC Nantes (2 buts, 1 passe décisive en 12 matches), Rémy Cabella (36 ans) quitte Athènes et Le Pirée. Le milieu offensif français s’est engagé avec le Volos NFC, équipe basée au nord de la capitale grecque et pointant à la 11e place (sur 14) du championnat hellénique.

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« Le club de football de Volos ELABET annonce le recrutement du milieu offensif français Rémy Kambéla, âgé de 36 ans, en provenance de l’Olympiakos. Après avoir passé avec succès les examens médicaux requis, Rémy Cabella a signé son nouveau contrat avec Volos ELABET et s’est immédiatement intégré au reste de l’équipe », annonce le club grec.