Bayern Munich : Serge Gnabry redoute Mbappé et Vinicius avant le Real Madrid

C’est l’un des duels qui va faire vibrer le monde du football mardi soir : le choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich (21h00). Si ce quart de finale de Ligue des champions devrait tenir toutes ses promesses, la manche aller verra le jour dans la capitale espagnole. Un rendez-vous important à l’extérieur pour les Bavarois, tant les individualités merengues sèment la panique en Allemagne. Par ailleurs, Serge Gnabry s’est confié à AS avant l’opposition européenne. Et l’ailier n’a pas perdu de temps pour sublimer les performances de Kylian Mbappé et Vinicius Junior, ainsi que leur antre mythique.

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« Sont-ils les plus forts ? Oui, sans aucun doute. Je ne peux pas dire grand-chose. Ils ont des joueurs incroyables et très talentueux. Surtout en attaque, mais aussi en défense. Ils se distinguent sans conteste avec Vinicius et Mbappé. De plus, Brahim Diaz a très bien joué ces derniers temps. Nous devons faire attention, évidemment, à ne pas les laisser faire leurs gestes. Leur montrer de quoi nous sommes capables. Et, en tant qu’équipe, gérer collectivement tout ce qu’ils ont. Mais je pense aussi qu’une situation très importante sera simplement de jouer notre match. Nous avons nos forces. Nous devons donc continuer à les démontrer ». Puis, l’Allemand de 30 ans a expliqué la magie du Santiago Bernabeu. « Ce n’est pas un hasard s’ils sont très forts à la maison, au Bernabéu. J’y ai joué et l’ambiance est incroyable… C’est un vrai plaisir d’y jouer. L’ambiance est folle. Sans aucun doute, nous devons être à la hauteur du mythe ou de la légende qu’ils ont créée dans ce stade. J’espère le meilleur ». Rendez-vous dans un peu plus de 24 heures.