Waldemar Kita annonce la fin des négociations pour le rachat du FC Nantes !

Dans un communiqué, le patron des Canaris annonce qu’il a « pris la décision d’arrêter définitivement les discussions relatives au projet de cession du club à la société Phenix Capital. Le processus de vente avait fait l’objet d’une entrée en négociations exclusives en date du 28 septembre 2026. Malgré de multiples demandes et les délais accordés, c’est avec regret et étonnement qu’il a été constaté que le candidat à la reprise et ses conseils n’ont pas été en mesure d’apporter les garanties financières annoncées, ni de constituer le dossier complet indispensable à la validation d’une telle opération par la DNCG. La promesse de vente encadrant cette transaction étant, de fait, devenue caduque, M. Waldemar Kita a pris la décision de mettre un terme à toutes les discussions en cours, le projet de reprise n’étant manifestement pas sérieux », indique le communiqué relayé par L’Équipe.

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