La chanson officielle de la CdM 2026 dévoilée

En attendant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, la chanson officielle du tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique vient d’être dévoilée. Et après son célèbre « Waka Waka » pour l’édition 2010 en Afrique du Sud, la Colombienne Shakira a de nouveau été choisie.

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Dans une vidéo, tournée au stade Maracanã, à Rio de Janeiro, Shakira apparaît vêtue d’un t-shirt jaune et d’un short bleu, entourée de plusieurs ballons et d’un groupe de danseuses, tandis qu’elle interprète quelques extraits de « Dai Dai ».