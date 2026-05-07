CDM
La chanson officielle de la CdM 2026 dévoilée
1 min.
@Maxppp
En attendant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, la chanson officielle du tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique vient d’être dévoilée. Et après son célèbre « Waka Waka » pour l’édition 2010 en Afrique du Sud, la Colombienne Shakira a de nouveau été choisie.
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Shakira @shakira – 18:02
From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 @burnaboyVoir sur X
Dans une vidéo, tournée au stade Maracanã, à Rio de Janeiro, Shakira apparaît vêtue d’un t-shirt jaune et d’un short bleu, entourée de plusieurs ballons et d’un groupe de danseuses, tandis qu’elle interprète quelques extraits de « Dai Dai ».
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