Menu Rechercher
Commenter 4
CDM

La chanson officielle de la CdM 2026 dévoilée

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

En attendant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, la chanson officielle du tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique vient d’être dévoilée. Et après son célèbre « Waka Waka » pour l’édition 2010 en Afrique du Sud, la Colombienne Shakira a de nouveau été choisie.

La suite après cette publicité
Shakira
From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 @burnaboy
Voir sur X

Dans une vidéo, tournée au stade Maracanã, à Rio de Janeiro, Shakira apparaît vêtue d’un t-shirt jaune et d’un short bleu, entourée de plusieurs ballons et d’un groupe de danseuses, tandis qu’elle interprète quelques extraits de « Dai Dai ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier