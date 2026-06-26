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Coupe du Monde

CdM 2026 : le nouveau classement des meilleurs troisièmes

Par Aurélien Macedo
1 min.
Pays-Bas Suède @Maxppp

La troisième journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026 bat son plein et nous offre un joli suspense pour savoir qui va se qualifier pour les seizièmes de finale de la compétition. Ce soir, on a eu le droit aux deux dernières rencontres du groupe F avec Japon-Suède et Pays-Bas-Tunisie.

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Deux rencontres qui permettent d’en savoir plus dans le classement des meilleurs troisièmes. Alors que l’Équateur et la Bosnie-Herzégovine ont assuré leur présence pour le prochain tour, la Suède en a fait de même en accrochant le Japon (1-1). Les Suédois sont actuellement les meilleurs troisièmes devant l’Équateur et la Bosnie-Herzégovine. La Corée du Sud pointe actuellement à la cinquième place quand l’Écosse est provisoirement huitième. Si pour les Asiatiques, l’espoir reste encore assez important, il est en revanche infime pour la Tartan Army.

Pub. le - MAJ le
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