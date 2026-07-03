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Le Stade Rennais et Sunderland sont d’accord pour Eliezer Mayenda

Par Sebastien Denis
1 min.
Eliezer Mayenda @Maxppp

Une nouvelle recrue est en approche au Stade Rennais. Après Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira et Nicolas Lemaitre, c’est Eliezer Mayenda qui va débarquer dans les prochains jours. Après plusieurs jours de négociations avec Sunderland, un accord a été trouvé. D’après nos informations, ce transfert s’élève à hauteur de 25 M€, bonus compris. Sochaux touchera 20 % de la plus value.

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L’avant-centre de 21 ans fera son retour en France, trois ans après sa venue chez les Black Cats. L’ancien Doubiste avait été prêté à Hibernian pendant quelques mois à l’hiver 2024 pour mieux revenir à Sunderland, où il a performé en Championship (45 matchs, 8 buts, 5 passes décisives). La concurrence en Premier League l’a davantage relégué sur le banc, malgré des entrées intéressantes.

Pub. le - MAJ le
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