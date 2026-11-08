Premier League : MU arrache un nul complètement fou contre Aston Villa

Manchester United revient de très loin. Opposés à Aston Villa à Old Trafford, les Red Devils ont concédé une nouvelle défaite inquiétante au terme d’une rencontre spectaculaire. Les Villans ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à Alysson, qui a profité d’un mauvais placement du gardien mancunien Lammens pour ouvrir le score en quelques secondes, avant que Nicolas Jackson ne fasse le break en moins de cinq minutes. Bruno Fernandes a relancé les Red Devils sur penalty et Youri Tielemans a réussi à égaliser juste avant la pause (2-2, 44e).

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Au retour des vestiaires, tout était encore possible pour les mancuniens, mais un penalty concédé et transformé par McGinn a de nouveau fait plonger MU, qui a concédé un nouveau but de Goretzka, permettant aux visiteurs de retrouver leur avantage (4-2, 53e). Zirkzee a ensuite réduit le score dans les arrêts de jeu (4-3, 90+2), avant que les Red Devils n’arrachent l’égalisation dans les dernières secondes sur une tête de Dorgu (4-4, 90e+6). Avant la trêve internationale, les Red Devils évitent le pire, mais restent 18es. À l’inverse, Aston Villa reste au 10e rang.