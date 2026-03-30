Menu Rechercher
Commenter
Officiel Ligue 1

OL : Malick Fofana s’est fait opérer

Par Samuel Zemour
1 min.
Malick Fofana avec la Belgique @Maxppp

Longuement blessé sur un tacle dangereux d’Ismaël Doukouré face à Strasbourg en octobre dernier, Malick Fofana a enfin fait son retour avec l’Olympique Lyonnais, où il était entré en jeu en fin de match contre le Celta de Vigo, puis contre l’AS Monaco.

La suite après cette publicité
Olympique Lyonnais
Communiqué médical : Malick Fofana

👉
Voir sur X

Ce lundi, l’OL vient de communiquer à son sujet en précisant qu’il était repassé par la case opération dans le cadre d’une intervention bénine. «Malick Fofana a subi une intervention chirurgicale bénigne au niveau de sa cheville droite pour enlever le matériel chirurgical mis en place lors de son opération en octobre dernier». Le club rhodanien n’a pas précisé si cette intervention chirurgicale l’empêcherait d’être présent pour la reprise du Championnat à Angers, le week-end prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Malick Fofana

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Malick Fofana Malick Fofana
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier