OL : Malick Fofana s’est fait opérer

Longuement blessé sur un tacle dangereux d’Ismaël Doukouré face à Strasbourg en octobre dernier, Malick Fofana a enfin fait son retour avec l’Olympique Lyonnais, où il était entré en jeu en fin de match contre le Celta de Vigo, puis contre l’AS Monaco.

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Ce lundi, l’OL vient de communiquer à son sujet en précisant qu’il était repassé par la case opération dans le cadre d’une intervention bénine. «Malick Fofana a subi une intervention chirurgicale bénigne au niveau de sa cheville droite pour enlever le matériel chirurgical mis en place lors de son opération en octobre dernier». Le club rhodanien n’a pas précisé si cette intervention chirurgicale l’empêcherait d’être présent pour la reprise du Championnat à Angers, le week-end prochain.