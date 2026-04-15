Lamine Yamal promet la Ligue des Champions au FC Barcelone

Ce mardi, le FC Barcelone est passé tout près de la remontada face à l’Atlético de Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Mais face à des décisions arbitrales jugées défavorables et un carton rouge donné à Eric Garcia en seconde période, le Barça n’a pas pu aller au bout de son exploit. Eliminé encore à cause de sa défense en C1, le FC Barcelone n’y arrive pas sur la scène continentale malgré Lamine Yamal. Impressionnant et buteur au retour, le prodige de 18 ans est sorti du silence ce mercredi après l’élimination des siens sur Instagram. L’occasion de promettre qu’il allait ramener la Ligue des Champions au Barça dans les prochaines années :

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«Nous avons tout donné, mais ce n’était pas suffisant. Ceci n’est qu’une partie du chemin : pour atteindre le sommet, il faut escalader, et nous savons que ce ne sera pas facile et qu’ils ne nous faciliteront pas la Mais abandonner n’est pas une option. Nous avons de bonnes raisons de nous faire plaisir, et nous allons les chercher avec tout. Chaque erreur est une leçon, et ne doutez pas que nous apprendrons de chacun. Nous sommes le Barça, et nous serons de retour là où nous devons. Mes parents m’ont appris que la parole d’un homme s’accomplit toujours…et nous l’amènerons à Barcelone. Sempre Barça.»