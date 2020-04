La Premier League espère reprendre en juin

Plus les jours passent, plus les fans du football anglais espèrent avoir quelque chose à se mettre sous la dent qui indiquerait précisément une date de retour de la Premier League, actuellement suspendue jusqu'au 30 avril en raison de la pandémie de coronavirus. Les 20 clubs de l'élite du Royaume se réuniront, en visioconférence, ce vendredi afin d'en discuter. Ils pourront alors discuter tout en étant conscients d'avoir le soutien du gouvernement pour un retour au plus vite sur les pelouses.

«J'ai été en pourparlers avec la Premier League dans le but de remettre le football sur le terrain le plus rapidement possible et de de supporter l'ensemble de la communauté du football», a dans un premier temps lancé Oliver Dowden, le Secrétaire d'État au Numérique, à la Culture, aux Médias et au Sport britannique, dans des propos relayés par Sky Sports. Avant de poursuivre : «mais bien entendu, toute initiative de ce type devra être conforme aux orientations de santé publique». Le média anglais assure que la PL vise un retour à la compétition en juin pour terminer son exercice 2019-2020.