MU : Christian Eriksen explique son choix de carrière

Alors qu'il avait cru devoir mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel après son malaise cardiaque survenu au début de l'Euro 2020 avec le Danemark, Christian Eriksen (30 ans) s'est relancé à Brentford avant de s'envoler pour Manchester United cet été. Le milieu de terrain danois explique qu'il avait pourtant plusieurs belles offres avant son transfert à Manchester United, mais la proposition des Red Devils ne pouvait pas se refuser, selon lui.

«C'est l'un des plus grands clubs du monde. C'était une rédemption, après ce qu'il s'était passé auparavant, de pouvoir recevoir une offre de United. C'était génial. C'est un grand club auquel j'ai adhéré. J'avais suffisamment d'options parmi lesquelles choisir, mais il s'agissait de trouver la bonne. Bien sûr, Brentford voulait que je reste, mais je dirais que là où j'en suis dans ma carrière, l'opportunité de passer à l'échelon supérieur était ce dont j'avais rêvé et ce que j'espérais. Je voulais redonner le coup d'envoi de ma carrière en allant à une destination encore plus grande, et c'est ce que j'ai fait», a-t-il expliqué sur le média scandinave ViaPlay.