Manchester City - Manchester United : les compositions officielles

Qui de Manchester City ou Manchester United soulèvera la Coupe d’Angleterre ? La finale de la FA Cup offre un derby mancunien à Wembley (un match à suivre en direct sur FM, coup d’envoi 16h00). Sacré pour la troisième fois d’affilée champion d’Angleterre, City rêve d’un incroyable triplé avec la finale de la coupe ce samedi et celle de la Ligue des champions face à l’Inter Milan (le 10 juin). En face, United, dernière équipe à avoir fait le triplé dans le Royaume en 1999, souhaite valider sa belle saison (Coupe de la Ligue et 3e place en championnat) par un second trophée.

La suite après cette publicité

Pas de surprise dans le onze de Pep Guardiola. L’entraîneur espagnol fait confiance à Ortega dans le but comme depuis le début de la compétition et le reste est un immense classique. Dans le 3-2-4-1, Walker, Dias et Akanji vont former la défense alors que Stones et Rodri vont évoluer en double pivot. Devant, Haaland est soutenu par De Bruyne et Gundogan alors que Bernardo Silva et Grealish évolueront sur les côtés. Côté United, Erik Ten Hag doit composer avec de nombreux absents (Antony, Martial, Martinez, Sabitzer) mais peut compter sur Rashford devant qui sera épaulé par Sancho et Bruno Fernandes. Derrière, le Français Varane est titulaire avec Lindelof dans la charnière centrale. Au milieu, on retrouve le trio Casemiro, Eriksen et Fred.

À lire

Doublé pour Gündogan, Manchester City reprend l’avantage sur Manchester United !

Les compositions officielles :

Manchester City : Ortega - Walker, Dias, Akanji - Stones, Rodri - Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish - Haaland.

La suite après cette publicité

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw - Casemiro, Eriksen, Fred - Sancho, Rashford, Bruno Fernandes.