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Ligue 1

PSG : Ousmane Dembélé dithyrambique sur Ferran Torres

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ousmane Dembélé lors de PSG-Monaco @Maxppp
Brest 0-1 PSG

En clôture de la 4e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges face à Brest (0-1). Une victoire étriquée qui n’est clairement pas rassurante après un début de saison déjà poussif dans l’élite. Auteur du seul but de la rencontre, Ferran Torres a développé une connexion intéressante avec Ousmane Dembélé depuis le début de cette cuvée.

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Interrogé sur la relation qu’il entretient avec l’Espagnol, Dembouz n’a pas tari d’éloges sur son coéquipier et la relation qu’ils développent sur le terrain : «j’ai eu la chance de jouer un peu avec lui au FC Barcelone. C’est un vrai buteur, un vrai numéro neuf qui peut aussi jouer sur le côté. Et c’est facile de jouer avec lui. Il fait de très bons appels. C’est facile de le trouver, on se parle beaucoup, avec Ferran c’est facile.»

Pub. le - MAJ le
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