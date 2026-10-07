La presse anglaise publie une nouvelle information embarrassante sur Manchester City

La tempête est loin d’être terminée pour Manchester City. Accusé en 2023 par la Premier League d’avoir enfreint un grand nombre de règles du fair-play financier du championnat anglais, le club mancunien a été officiellement reconnu coupable de 114 infractions. Un énorme coup de tonnerre. Face à l’un des plus gros scandales de l’histoire de la Premier League, les Skyblues ont fait appel et comptent utiliser les connexions politiques entre le gouvernement britannique et les Émirats arabes unis pour faire pression.

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Manchester City joue en effet très gros. Expulsion du championnat, retrait de points et de titres : le panel des sanctions possibles est large et fait très peur aux supporters cityzens. Et ce matin, le Financial Times a fait une nouvelle révélation sur l’ancienne équipe de Pep Guardiola. En plus de l’enquête menée par la Premier League, les autorités fiscales britanniques, HM Revenue & Customs (HMRC), ont également profité des révélations des « Football Leaks » pour mettre leur nez dans les comptes du club.

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Une enquête (avant l’enquête de la Premier League) toujours pas clôturée

Il s’agit d’une enquête menée en 2018, mais différente à celle lancée par la Premier League en décembre de la même année. Cette procédure était destinée à déterminer si Manchester City avait eu recours à des montages complexes afin de payer moins d’impôts. Une enquête différente lancée par le HMRC lorsqu’il « soupçonne une personne ou une entreprise d’avoir utilisé des montages complexes à des fins d’évasion fiscale », ont indiqué des sources au FT, qui précisent toutefois qu’il ne s’agit pas de soupçons de fraude délibérée (contrairement à l’enquête de la PL).

De son côté, Manchester City a réagi en mettant des avocats sur le coup. Ces derniers ont ensuite fait savoir au HMRC que les accords commerciaux passés par le club n’avaient rien de répréhensible. Encore une fois, Manchester City a donc choisi de nier toute faute. Cependant, cette enquête risque de faire jaser, car elle n’aurait jamais été officiellement clôturée et le HMRC n’aurait pris aucune mesure vis-à-vis du club anglais.