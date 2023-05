PSG : Marquinhos parle déjà du titre

La suite après cette publicité

Après la victoire au forceps du Paris Saint-Germain à Auxerre (1-2), Marquinhos s’est arrêté au micro du diffuseur de la rencontre pour revenir sur la physionomie de cette rencontre et le relâchement du club parisien en deuxième période. «Je pense qu’on s’est relâché un peu après qu’on ait marqué les deux buts. Il fallait pas. On se met en danger tout seul. Je pense que 2 à 0 c’est toujours un résultat dangereux. Eux ils ont marqué un but après ils ont gagné de la motivation et de la force pour aller chercher le match nul mais nous a tenu. C’est bien. C’est un match clé, décisif. On n’est pas champion encore mais on a la main sur le trophée déjà et il manque juste un match pour pouvoir le prendre», a confié le capitaine du PSG.

Le défenseur brésilien est ensuite revenu sur l’importance d’engranger les trois points dans la course au titre en Ligue 1 malgré la prestation décevante du club parisien après la pause. «Nous on essayait sur le terrain de se dire, de s’appeler, de se motiver. C’est une fin de saison, je pense qu’on a fait beaucoup d’efforts et il faut pas se relâcher dans un match comme ça. Tu imagines si on fait un match nul aujourd’hui ? Ca allait être compliqué un peu. La victoire était très importante pour ce titre. On va fêter un peu la victoire mais on peut pas encore fêter le titre», a conclu Marquinhos.

