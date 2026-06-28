Clément Lenglet va quitter l’Atlético de Madrid après deux saisons passées au Metropolitano, mettant ainsi un terme à son aventure madrilène malgré un contrat courant jusqu’en 2028 selon Diario ABC. Arrivé dans un premier temps sous forme de prêt en provenance du FC Barcelone, le défenseur français avait ensuite été définitivement recruté par les Colchoneros. À 31 ans, il s’apprête désormais à relancer sa carrière ailleurs. En effet, Benfica apparaît comme la prochaine destination probable pour celui qui a déjà évolué à Nancy, au Séville FC, à Tottenham ou encore à Aston Villa.

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Sous le maillot rojiblanco, Lenglet avait d’abord occupé une place importante lors de sa première saison, disputant 36 rencontres toutes compétitions confondues. Mais la dynamique s’est progressivement inversée. Moins utilisé lors du dernier exercice par Simeone, le défenseur a vu son temps de jeu chuter à 24 apparitions. Ses difficultés ont également été mises en lumière lors du quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone, une rencontre où il avait été directement impliqué sur les deux buts adverses.