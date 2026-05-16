FA Cup : Manchester City s’impose contre Chelsea et remporte le titre

En quête d’un doublé et peut-être mieux d’ici la fin de saison, Manchester City voulait finir la saison en beauté après son sérieux échec prématuré en Ligue des Champions. Les Skyblues retrouvaient en finale une équipe bien malade de Chelsea, qui n’a d’ailleurs uniquement gagné durant son parcours en Coupe d’Angleterre depuis le mois de mars et quasiment dans l’obligation de remporter cette finale pour s’assurer un avenir européen. L’attente était alors forte pour les deux clubs dans la traditionnelle enceinte de Wembley, mais Manchester City s’est montré davantage.

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Avec Trafford, Semenyo, Rodri, Bernardo Silva, Marmoush, mais sans Cherki, pour épauler Haaland et Doku, les hommes de Pep Guardiola ont été les plus dangereux en première période, avec une première mèche allumée de la part de Doku (7e). Et après une période de domination, Haaland pensait même ouvrir le score, avant de voir que Nunes était signalé hors jeu (27e), avant que le Norvégien n’oblige Sanchez à s’employer (44e). Chelsea s’est enfin réveillé en fin de première période, avec plus de maîtrise, mais pas suffisamment pour inquiéter Trafford et enflammer cette finale.

Manchester City peut rêver du triplé

Le deuxième acte, marqué par l’entrée de Cherki au profit d’un Marmoush peu en vue, tournait pourtant à l’avantage de Chelsea et un accrochage entre Khusanov et João Pedro a fait débat, mais pas assez pour que l’arbitre désigne le point de penalty (67e). La finale peinait à s’emballer, mais un très gros travail d’Haaland permettait à Semenyo d’être bien placé et de placer une très belle madjer pour battre Sanchez, ouvrir le score (1-0, 72e) et ouvrir le match. Car sur l’action suivant le coup d’envoi, Fernandez n’était loin d’égaliser d’une reprise à bout portant (73e).

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La rencontre s’animait enfin en fin de match, avec une nouvelle opportunité de Neto qui échouait devant Trafford (80e). Mais même en plein temps fort, la défense de Chelsea faisait défaut et Cherki manquait la balle de match à bout portant devant Sanchez, quelques secondes après un sauvetage de Hato devant Haaland (85e). Finalement, la plus petite des marges a suffi à Manchester City pour soulever son deuxième trophée de la saison, alors que le sort de la Premier League n’est toujours pas scellé et promet une fin de saison folle. En revanche, Chelsea n’aura plus que deux matches de Championnat à jouer pour espérer accrocher une place européenne.