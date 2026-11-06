EdF : Maghnes Akliouche forfait avec les Bleus

Nouveau coup dur pour Maghnes Akliouche. L’attaquant parisien de 24 ans est blessé après avoir reçu des coups au mollet et ne sera pas disponible ce week-end pour la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Troyes, samedi (21h05). L’attaquant du PSG devrait également manquer le prochain rassemblement des Bleus, une absence qui constitue un nouveau problème pour Zinedine Zidane à l’approche de la trêve internationale. «Touché au mollet lors du match contre Villarreal, Akliouche restera en soins ces prochains jours», indique le communiqué du PSG.

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Le joueur de 24 ans vient ainsi allonger une liste déjà importante de forfaits potentiels ou confirmés en équipe de France. Ousmane Dembélé, Manu Koné, William Saliba, Jules Koundé, Maxence Lacroix et Estéban Lepaul figurent également parmi les joueurs indisponibles. Le sélectionneur tricolore pourrait donc devoir revoir ses plans et procéder à plusieurs ajustements pour composer son groupe.