CM U20
Franco Mastantuono retenu par le Real Madrid pour la Coupe du Monde U20
1 min.
@Maxppp
Les sélectionneurs des nations engagées dévoilent chacun leur tour leur liste pour la Coupe du Monde U20, qui aura lieu au Chili du samedi 27 septembre au dimanche 19 octobre. Ce matin, Bernard Diomède a dévoilé celle des Bleuets, marquée notamment par la présence d’Elyaz Zidane, fils de Zinédine.
La suite après cette publicité
Roy Nemer @RoyNemer – 03:27
🚨 Argentina's U20 national team for the U20 World Cup. Julio Soler of Bournenouth, Tomás Pérez of FC Porto, Álvaro Montoya of Botafogo, Gianluca Prestianni of Benfica, Alain Gómez of Valencia, Alejo Sarco of Bayer Leverkusen and Mateo Silvetti of Inter Miami called up. 🇦🇷Voir sur X
L’Argentine a également dévoilé la sienne en fin de matinée, et comme attendu, Franco Mastantuono n’en fait pas partie. Étant donné que la compétition ne se déroule pas sur des dates FIFA, les clubs sont en droit de retenir leurs joueurs, ce que ne s’est donc pas privé de faire le Real Madrid.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer