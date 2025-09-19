Franco Mastantuono retenu par le Real Madrid pour la Coupe du Monde U20

Les sélectionneurs des nations engagées dévoilent chacun leur tour leur liste pour la Coupe du Monde U20, qui aura lieu au Chili du samedi 27 septembre au dimanche 19 octobre. Ce matin, Bernard Diomède a dévoilé celle des Bleuets, marquée notamment par la présence d’Elyaz Zidane, fils de Zinédine.

L’Argentine a également dévoilé la sienne en fin de matinée, et comme attendu, Franco Mastantuono n’en fait pas partie. Étant donné que la compétition ne se déroule pas sur des dates FIFA, les clubs sont en droit de retenir leurs joueurs, ce que ne s’est donc pas privé de faire le Real Madrid.