Bournemouth : Amine Adli, le super-sub qui cartonne en Angleterre

Après un début de saison perturbé par une blessure, Amine Adli a enfin retrouvé les terrains avec Bournemouth et n’a pas perdu de temps pour faire parler de lui. En seulement 84 minutes de jeu cette saison, l’ancien joueur du Bayer Leverkusen a déjà inscrit trois buts. Une statistique impressionnante pour un joueur qui s’est imposé comme un véritable joker de luxe dans l’effectif des Cherries. Lors de ses trois dernières apparitions, Adli a systématiquement trouvé le chemin des filets. D’abord face à Aston Villa, après avoir disputé 44 minutes, puis contre l’AC Milan, en seulement 13 minutes. Ce week-end, face à Leeds, le Marocain a encore frappé en marquant après seulement deux minutes passées sur la pelouse. Trois matches, trois buts et une efficacité redoutable qui confirme son excellente dynamique depuis son retour de blessure.

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Une réussite qui récompense les efforts de l’ailier de 26 ans, déterminé à retrouver son meilleur niveau après une préparation estivale compliquée. Auteur d’une superbe réalisation sur coup franc face à Milan, Adli a ensuite retrouvé de la confiance pour marquer deux autres jolis buts avec les Cherries. Et forcément, pour un attaquant, la confiance fait souvent toute la différence. « Je suis heureux d’avoir marqué à nouveau devant nos supporters. C’est toujours un plaisir de marquer dans ce stade. Je n’ai pas beaucoup marqué à domicile la saison dernière, donc je suis vraiment ravi de ce but », a expliqué le Marocain ces derniers jours.

Une confiance retrouvée

Mais au-delà de ses statistiques, Amine Adli semble surtout avoir retrouvé des sensations avec le ballon, ce qui lui avait fait défaut après sa blessure. « Pour les joueurs offensifs, quand on est décisif, on se sent plus confiants et heureux. Ce n’était pas facile de se blesser pendant la préparation et de manquer le début de saison, mais je suis heureux d’être de retour. Je dois continuer à renforcer ma confiance », a-t-il confié. Une mentalité particulièrement appréciée par son entraîneur Marco Rose, qui voit en lui un élément précieux de son effectif. « Il est très important, sur le terrain bien sûr, mais aussi dans le vestiaire grâce à son expérience. Il va beaucoup nous apporter cette saison », a souligné le technicien allemand. Une reconnaissance qui témoigne de la place prise par l’ancien Toulousain dans le collectif des Cherries, actuellement septièmes de Premier League et sur une dynamique très positive ces dernières semaines.

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Et cette montée en puissance pourrait également avoir des conséquences sur son avenir international. Éloigné de la sélection marocaine depuis quelque temps, Amine Adli possède désormais de sérieux arguments pour retrouver les Lions de l’Atlas. Ses performances en Premier League ne devraient pas passer inaperçues auprès de Mohamed Ouahbi, d’autant que le sélectionneur doit composer avec plusieurs incertitudes dans son secteur offensif. La blessure d’Ismael Saibari, annoncé absent pour au moins trois mois, pourrait notamment rebattre les cartes dans la hiérarchie. Capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs et particulièrement efficace en sortie de banc, Adli représente une option intéressante pour le Maroc. En attendant un éventuel retour en sélection, l’ailier poursuit sa renaissance à Bournemouth, où il semble avoir trouvé la formule idéale pour briller.